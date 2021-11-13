"BABAM VASİLİĞİ DÜŞÜNECEK KADAR AKILLI DEĞİLDİ!"

Annesinin, bu hikayedeki gerçek kötü kişi olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Britney Spears,"Babam bir vasilik düşünecek kadar akıllı değildi!" ifadelerini kullandı.