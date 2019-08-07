İngiltere'nin ulusal havayolu British Airways'in bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arıza sebebiyle dünya genelindeki uçuşlarında sorunlar yaşanıyor. Söz konusu arıza sebebiyle şirketin online check-in sistemi çöktü. British Airways internet sitesinden yaptığı açıklamada yolcularına havalimanına normalden birkaç saat erken gelme tavsiyesinde bulundu.

Dünya genelindeki British Airways kontuarlarında büyük bir yoğunluk yalşanırken birçok uçuşta rötar yaşandı, bazı uçuşlar ise iptal edildi. Yolcular, yaşadıkları sorunları Twitter üzerinden paylaştı. Bir kullanıcı check-in sırasındayken uçuşunun iptal edildiğini öğrendiğini bildirdi

Söz konusu teknik arızanın bir benzerini British Airways 2 yıl öncede yaşamıştı.

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Yine bilgisayar sistemlerinde yaşanan bir arıza sebebiyle uçuşlarda sıkıntılar yaşanmış, yolcular isyan etmişti.