British Airways uçağından kasırga destekli hız rekoru

10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
British Airways'e ait bir yolcu uçağı New York-Londra uçuşunu 4 saat 56 dakikada tamamlayarak yapılan en hızlı transatlantik uçuşu rekorunu kırdı.
Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yapılan uçuşta, Boeing 747 tipi uçağın saatte 1287 kilometre hızın üzerine çıktığı belirtildi.
CNN International'ın meteorolojisi Brandon Miller, uçuş süresinde Avrupa'yı etkisi alan Sabine Kasırgası'nın payı olduğunu ve kasırganın yarattığı hava akımının uçağa yaklaşık saatte 320 kilometre hız kazandırdığını belirtti.
Flightradar24'e göre New York-Londra seferini yapan bir uçağın ortalama uçuş süresi 6 saat 13 dakika. British Airways'in rekor kıran uçuşunun ise planlanandan tam 2 saat önce Londra Heathrow Havaalanı'na iniş yaptığı belirtiliyor.
Aynı gün içerisinde Virgin Airlines'a ait aynı rotada sefer yapan iki uçağın da British Airways uçağından 1 ve 3 dakika daha uzun süreyle iniş yaptığı ifade edildi.
Daha önceki rekor Ocak 2018'de yapılan 5 saat 13 dakikalık uçuşa aitti.
Sabine Kasırgası hafta sonu Birleşik Krallık'ı etkisi altına almış ve birçok uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle Avrupa'nın en yoğun iki havaalanı olan Frankfurt ve Amsterdam'daki havaalanlarında 200'den fazla uçuş iptal edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!