British Airways Kahire uçularını bir haftalığına iptal etti

British Airways, güvenlik "önlemi" olarak Mısır'ın başkenti Kahire'ye tüm uçuşlarını bir haftalığına iptal etti.

Londra'daki Heathrow Havaalanı'ndan Kahire'ye uçmak için bekleyen yolculara, uçuşların iptal edildiği söylendi ve bir hafta boyunca alternatif sefer bulamayacakları belirtildi.

İngiltere'nin ulusal havayolları şirketi, güvenlik sorununun ne olduğu hakkında bir ayrıntı vermedi.

Kahire Havaalanı'nın Sözcüsü de BBC'ye yaptığı açıklamada, çşirketin kendilerine herhangi bir bildirimde bulunmadığını vurguladı.

Bir British Airways Söscüs "Dünya genelinde kullandığımız tüm havaalanlarındaki güvenlik durumunu değerlendiriyoruz ve Kahire'ye uçuşlar ek değerlendirmeler için yedi gün boyunca askıya alındı. Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği daima önceliğimiz ve güvenli olmadığı sürece bir uçağı asla kaldırmayız" denildi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa da Kahire'ye uçuşlarını bir günlüğüne durdurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Mısır'a seyahat eden İngiltee vatandaşlarına tavsiyelerini güncelledi.

Tavsiyeye "Havacılığa karşı terör riskleri yükseldi. Mısır'dan İngiltere'ye uçuşlara ek güvenlik önlemleri konuldu." ifadeleri eklendi.

Ekim 2015'te Şarm El Şeyh Havaalanı'ndan kalktıktan sonra, Sina Körfezi'nde havaya uçan bir Rus yolcu uçağının bombalanmasından sonra İngiltere bu ülkeye uçuşları iptal eden ilk ülkelerden biri olmuştu.