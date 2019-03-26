British Airways'in Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh'a indi

26 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
British Airways'in Düsseldorf seferi için Londra'dan kalkan uçağı yanlışlıkla İskoçya'nın Edinburgh kentine indi.
Hatanın kabin ekibine yanlış uçuş belgelerinin verilmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Yolcuların, yanlış kente geldiklerini uçağın inişinden sonra yapılan 'Edinburgh'a hoşgeldiniz' anonsu üzerine anladıkları bildirildi.
Uçağın daha sonra yeniden havalanıp bu kez asıl varış noktası Düsseldorf'a gittiği açıklandı.
Londra'daki City Havaalanı'ndan gerçekleştirilen uçuşun işletmesi British Airways adına WDL Havacılık tarafından yürütülüyor.
WDL'den olayın nedeniyle ilgili bilgi istendiğini duyuran British Airways, 'pilotun herhangi bir hatasının olmadığı, kendisine sunulan uçuş belgelerinde Edinburgh denildiği için bu kente uçtuğunu' kaydetti.
Alman firması WDL ise, 'talihsiz bir karışıklık nedeniyle yaşanan olayla ilgili olarak yetkililerle işbirliği yaptıklarını' duyurdu.
WDL, ''Hiçbir aşamada yolculukların güvenliğiyle ilgili herhangi bir risk söz konusu olmadı. Yolcularımızı BA3271 sefer sayılı uçuşla Edinburgh'ta istem dışı bir molanın ardından Düsseldorf'a uçurduk'' dedi.
Sophie Cooke adlı yolcu, her hafta Londra'dan Düsseldorf'a uçtuğunu belirterek, pilotun Edinburgh için alçalmakta olduklarını duyurduğunda bunun bir şaka olduğunu düşündüklerini, hatta kabin görevlilerine ciddi olup olmadıklarını sorduklarını aktardı.
Pilotun daha sonra Düsseldorf'a gitmek isteyenlerin el kaldırmasını istediğini ve uçaktaki herkesin el kaldırdığını kaydeden 24 yaşındaki yolcu, ''Sonra pilot bunun nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrinin olmadığını, daha önce benzer bir olay yaşamadığını, sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi'' dedi.
Cooke, uçağın içinde ortamı anlatırken, ''Sinir bozucuydu, tuvaletler tıkandı, atıştıracak hiçbir şey kalmamıştı, havasızdı'' ifadelerini kullandı ve 2 saatten uzun bir süre alanda bekleyen uçağın daha sonra Düsseldorf'a gitmek üzere havalandığını aktardı.
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