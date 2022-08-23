British Airways binlerce uçuşu daha iptal etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz tarifesindeki 600'den fazla gidiş-dönüş uçuşu 29 Ekim'e kadar iptal edilirken gelecek yıl mart ayının sonuna kadar sürecek kış tarifesindeki uçuşlar da yüzde 8 oranında azaltılacak.
10 BİN UÇUŞU ETKİLEYECEK
Söz konusu iptal kararı, yaklaşık 10 bin uçuşu etkileyecek.
Şirket sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Müşterilerimizin büyük çoğunluğu planlandığı gibi seyahat edecek ve yarım dönem boyunca önemli tatil yerlerini koruyacak olsak da ekimin sonuna kadar başka iptaller yapmamız gerekecek. Ayrıca, bu kış bizimle seyahat eden müşterilerimize, bazı kısa mesafeli uçuşlarımızı birden fazla destinasyonla birleştirmeyi de içerecek programımızdaki bazı ayarlamalar hakkında bildirimde bulunuyoruz."
Sözcü, söz konusu değişikliklerden etkilenecek müşterilere British Airways veya başka bir hava yoluyla alternatif uçuş veya para iadesi seçeneği sunacaklarını da sözlerine ekledi.
BİLET SATIŞLARINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ
İngiltere'deki havalimanlarında COVID-19 salgının ardından artan seyahat talebi karşısında çalışan sayısının yetersiz kalması nedeniyle son aylarda bir kaos ortamı yaşanıyor.
Yaz aylarında söz konusu kaos ortamı nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edilmişti.
Heathrow Havalimanı da sorunun giderilmesi için günlük giden yolcu sayısını 11 Eylül'den itibaren 100 bin ile sınırlama kararı aldığını duyurmuştu.
125 BİN YOLCUYA HİZMET VEREBİLİYORDU
BA da 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, bir hafta süreyle Heathrow Havalimanı'ndan kısa mesafeli uçuşlar için bilet satışının durdurulduğunu bildirmişti.
Heathrow Havalimanı salgın öncesinde günlük 110 bin ila 125 bin giden yolcuya hizmet verebiliyordu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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