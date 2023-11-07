Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona iki yıldır mahsur kaldığı adadan kurtarıldı

BRİTANYA'NIN EN YALNIZ KOYUNU KURTARILDI

"Britanya'nın en yalnız koyunu" olarak bilinen Fiona, iki yılı aşkın bir süredir İskoçya'nın ücra bir kıyısında mahsur kalmış bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşlarından birisi olan "Animal Rising" Fiona'yı kurtarmak için yapılacak herhangi bir operasyonun "son derece karmaşık" olacağı uyarısında bulunmuştu.