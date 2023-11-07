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        Haberler Dünya Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona iki yıldır mahsur kaldığı adadan kurtarıldı

        Britanya'nın "en yalnız koyunu" Fiona iki yıldır mahsur kaldığı adadan kurtarıldı

        İki yıldan uzun süredir Cromart Firth uçurumunun eteklerinde mahsur kalan, Britanya'nın en yalnız koyunu olarak bilinen Fiona'yı kurtarmak için başlatılan imza kampanyası 52 binden fazla imzaya ulaştı ve Fiona mahsur kaldığı adadan zor şartlar altında kurtarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:39 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:39
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        • 1

          BRİTANYA'NIN EN YALNIZ KOYUNU KURTARILDI

          "Britanya'nın en yalnız koyunu" olarak bilinen Fiona, iki yılı aşkın bir süredir İskoçya'nın ücra bir kıyısında mahsur kalmış bir şekilde yaşamını sürdürüyordu. Hayvan refahı için çalışan yardım kuruluşlarından birisi olan "Animal Rising" Fiona'yı kurtarmak için yapılacak herhangi bir operasyonun "son derece karmaşık" olacağı uyarısında bulunmuştu.

        • 2

          FİONA'YA YENİ EVİNDE BAKILIYOR

          Ayrıca bir grup çiftçi eski yöntemler kullanarak Fiona'yı kurtarmak için inisiyatif aldı. Sıkıntılı durumdaki koyunun medyada çıkan haberleri görüldükten sonra bir kurtarma operasyonu düzenlendi. BBC'nin Landward adlı programında sunuculuk yapan Wilson kendi zamanından ayırarak görevi 4 kişiyle organize etti.

        • 3

          UÇURUMUN KENARINDA BİR MAĞRADA BULUNDU

          Ekip iş makineleri kullanarak Fiona'yı dik bir yamaçtan yukarı taşıdı. Kurtarma operasyonunda Wilson'a, Graeme Parker, Als Couzens, Ally Williamson ve James Parker adlı çiftçiler eşlik etti. İki kişi vinci tepeden kontrol ederken, Fiona'ya ulaşmak için 250 metre aşağı inen üç diğer kişi koyunu bir mağarada buldu.

        • 4

          TEHLİKELİ BİR GÖREV BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

          Wilson görevin ne kadar tehlikeli olduğunu BBC News'e şöyle aktardı "Kahraman olmamızla aptal olmamız arasındaki tek fark ayağımızın kayıp kaymaması."

          İskoçya'nın Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği dişi koyunun bir süredir uçurumun dibinde mahsur kaldığını bilse de onu kurtarmak için güvenli bir yol bulamadığını belirtti.

          Başarıyla yukarı çıkarılan Fiona muayene edildi ve şimdi yeni evi Dalscone Farm Fun'da bakılıyor.

          Kaynak: Animal Rising, Dalscone Farm Fun, BBC

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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