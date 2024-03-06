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        Haberler Dünya Britanya'da 5 asker hakkında "savaş suçu" soruşturması

        Britanya'da "savaş suçu" iddiası: 5 asker gözaltına alındı

        Birleşik Krallık medyası, 5 özel kuvvetler askerinin "savaş suçu" iddiasıyla yakalandığını bildirdi. Savunma Bakanlığı yetkilileri soruşturmayı doğrulasa da konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını ancak her iddiayı ciddiye aldıklarını kaydetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:36
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        Britanya'da 5 asker hakkında "savaş suçu" soruşturması
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        Birleşik Krallık'ta (BK) 5 özel kuvvetler askeri hakkında Suriye'de "savaş suçu" işlediği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        BK'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian'ın bugünkü haberine göre Özel Hava Hizmetleri (Special Air Service -SAS) askerlerinin iki yıl önce Suriye'deki bir operasyonda DEAŞ şüphelisini öldürmesi mercek altına alındı. Gözaltına alındığı belirtilen askerlerin, şüpheliye karşı aşırı kullandığı iddia ediliyor.

        Öte yandan BK kamu yayıncısı BBC, askerlerin gözaltına alınmadığını sadece soruşturma başlatıldığını yazdı.

        Şüphelinin meşru bir tehdit oluşturduğunu öne süren SAS personeliyse olayın savaş suçu sayılamayacağını savunuyor.

        BK medyası, SAS'in uzun süredir DEAŞ'a karşı PKK'nın Suriye kolu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek verdiğine dikkat çekti.

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        BK Savunma Bakanlığı soruşturmayı doğruladı. Yetkililer konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını ancak her iddiayı ciddiye aldıklarını bildirdi.

        Uluslararası Af Örgütü, savaş suçu iddialarının ciddiyetle soruşturulması gerektiği vurgulandı.

        Britanyalı askerlerin nadiren "savaş suçu" iddiasıyla yargılanıp mahkum edildiği ülkede son dönemde Afganistan'da 80 kişinin öldürülmesi soruşturması kapsamında gözler tekrar SAS'e çevrilmişti.

        Afganistan soruşturmasında olduğu gibi Suriye'deki savaş suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada da personelin kimliğinin açıklanması beklenmiyor.

        Tamamen gizlilik içinde riskli görevler yürüten SAS, İngiltere'nin resmi olarak askeri varlığının bulunmadığı bölgelerde bu görevleri gerçekleştiriyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Krallık
        #savaş suçu
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