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Brisa, bu sene iş ortağı Viveka ile birlikte gerçekleştirdiği açık inovasyon programı “Yolculuğun Öncüleri” 2021 final gününü gerçekleştirdi. Toplam 87 başvuru arasında finale kalan Arvia, Bren, FactoryX, Geodo, Hergele Electric Scooters, HumaTR, OptiWisdom ve Speedy.market girişimleri, final gününde sunumlarını yaparak jüriden puanları topladı. En yüksek puanı alan Bren, programın birincisi olarak büyük ödülünün sahibi oldu. Jüri özel ödülünü ise Speedy Market kazandı.

Etkinlikte Yolculuğun Öncüleri programının Brisa için önemini vurgulayan Brisa CIO’su Tekin Gülşen, "Brisa’da girişimcilik alanında mobilite, akıllı üretim teknolojileri ve müşterilere değer yaratacak inovatif çözümler olmak üzere 3 odak konumuz var. Bu odaklarımız çerçevesinde hem Roket adını verdiğimiz kurum içi girişimcilik programımız bulunuyor hem de açık inovasyon kapsamında start-uplarla, üniversitelerle, teknoloji transfer ofisleriyle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki hedefimiz ilk olarak bu ekosisteme destek olabilmek, bu desteği hem maddi olarak hem de uzmanlarımızın, yöneticilerimizin, mühendislerimizin sağladığı mentorluk şeklinde açıklayabiliriz. Ayrıca iş birliği fırsatları sunarak onların gelişimine destek olmayı amaçlıyoruz. Bir diğer hedefimiz de Brisa içinde değer yaratacak çözümler oluşturmak" dedi.

Endüstrideki kritik ekipmanları akıllandırarak yapay zekâ tabanlı kendi enerjisini üreten akıllı sensör teknolojisi ile firmalara aylık yüzde 15'e kadar enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan Bren'in, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek alacağı açıklandı. Bren CEO’su Çınar Laloğlu, “Firma olarak büyümeye çalışan iyi bir ekibiz ama bu ekibin her zaman öncüleri oluyor, bizim de Yolculuğun Öncüleri’nde Brisa ile beraber yürümemiz bize ciddi katkı sağlayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Programda jüri özel ödülü ise konut, hastane gibi yoğun halka açık yerler ve endüstri alanlarında kullanılan otonom teslimat çözümü sunan Speedy Market girişimine verildi.