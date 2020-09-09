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Yerli lastik üreticisi Brisa, sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi COVID-19 salgınına karşı dışarıda çalışan görevliler başta olmak üzere tüm sürücülere ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, araç sahipleri, şirketin COVID-19 ile mücadeleye destek çalışmaları kapsamında sunduğu bu hizmetten Eylül ayı boyunca, Türkiye çapında tüm Bridgestone, Lassa ve Otopratik mağazalarında yararlanabilecek.

Önkoşulsuz olarak müşterilere sunulan araç dezenfeksiyonunun, Brisa'nın deneyimli kadrosu tarafından özel ekipmanlarla uygulandığı bildirildi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak steril ortamda hizmet verilen Brisa mağazalarında, COVID-19 ile mücadele için çalışmalar gerçekleştirilmeye devam edileceği kaydedildi.