Brisa'dan beyin göçünü tersine çevirecek merkez

Sabancı Topluluğu, başlattığı Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında 4'üncü merkezi Aksaray'da açtı.

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa tarafından Aksaray Üniversitesi iş birliğiyle kapılarını açan Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin faaliyetlerinin, yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklanacağı kaydedildi.

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Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi.

REKLAM Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nden, Aksaray Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri gibi bölümlerde okuyan öğrenciler başta olmak üzere 18-34 yaş arasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve genç girişimciler faydalanabilecek. Aksaray'daki açılışta Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper (solda) ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş (sağda) sorularımızı yanıtladı Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, "Bilimsel katma değerli bilginin sanayiyle buluşması, yalnızca yeni teknolojileri üretmekle kalmaz, aynı zamanda bir şehrin ve içerisinde yaşayan toplumun ekonomik ve sosyal kalkınmasına da katkı sağlar. Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliği, çağımızın en büyük fırsatlarından biri olan inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin temel taşıdır" dedi.

Prof. Dr. Arıbaş, Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin, Üniversite-Sanayi iş birliğinin somut bir ürünü olarak Aksaray girişimcilik ekosistemindeki boşlukları dolduracağını vurgulayarak, "Genç girişimcilerin bu tür etki merkezinde yetiştirilmesi, bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, nitelikli iş gücü sayısını arttıracak, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon odaklı bir üretim kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

REKLAM HEDEF BEYİN GÖÇÜNÜ BEYİN GÜCÜNE ÇEVİRMEK Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper de, açılış kapsamında yaptığı konuşmada Sabancı Gençlik Seferberliği ile gençlere cesaret ve umut vermeyi amaçladıklarını belirtti. Alper, "Dünya üstünde yetenek savaşları başlamış durumda. Bugün Türkiye olarak biz yetenek savaşlarında maalesef göç alan değil göç veren durumundayız. Bu durumu tersine çevirmek için biz bütün gücümüzü daha fazla inovasyona ve katma değerli ürünler geliştirmeye harcamalıyız. Sabancı Gençlik Seferberliği de bu amaçla başladı ve Sabancı Topluluğu olarak 'beyin göçünü beyin gücüne' dönüştürmek için yola çıktık" dedi.

Teknoloji ve Etki Merkezleri'ni Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştırdıklarını söyleyen Cenk Alper, "Gençlere inanmak, güvenmek ve sürekli gelişim için desteklemek, bu merkezlerin temel felsefesini oluşturuyor. 4'üncü merkezimizi, Brisa’nın önemli teknolojik üslerinden biri olan fabrikasının da yer aldığı Aksaray’da hayata geçiriyoruz. 3 sene içinde toplam 35 merkezi Türkiye’de, iki merkezi de yurt dışında açıp 37 merkezle toplam 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz" bilgilerini paylaştı.

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper'in verdiği bilgiye göre, açılışı yapılan merkezde Brisa'nın teknoloji alanındaki bilgi birikimi gençlere açılacak, akredite ve sertifikalı eğitimler düzenlenecek ve Brisa'nın Aksaray fabrikasındaki teknolojilerle geliştirilen projelere gençler de dahil edecek. Aynı zamanda merkezde mobilite dönüşümü ile uyumlu yeni fikirlerin somutlaşması da hedefleniyor.

Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışında konuşan Brisa CEO’su Haluk Kürkçü de, "Lastik işimizi mobilitenin geleceğine yönelik ürünler için yatırımlarla büyütürken, diğer yandan yeni iş ve hizmet modelleri ile mobilite çözümlerimizi geliştiriyoruz. Bugün Brisa fabrikalarında her 2 saniyede bir lastik üretiyoruz. Bu hareketliliği en verimli şekilde yönetmek için akıllı, yenilikçi teknolojileri odağımıza alıyoruz. Bunların gerçekleşebilmesi için de öncelikle insanın hareketine, yetkinliğine, gelişimine ihtiyacımız var" dedi.

5 ALANA ODAKLANILACAK Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi faaliyetlerinin odaklanacağı alanlar şu şekilde açıklandı; • Dijitalleşme, girişimcilik ve sürdürülebilirlik alanlarında akredite ve sertifikalı eğitimleri ile öğrencilere dijital ve yeşil beceriler kazandırılacak. Aynı zamanda kişisel gelişim odaklı eğitimlerle de öğrenciler desteklenecek. • Kısa, uzun vadeli staj programları ile öğrenciler, Brisa fabrikalarında devam eden projelerde baştan sona aktif yer alacak, Brisa ekibi ile yakın etkileşime girecek, teorik bilgilerini pratiğe en doğru şekilde yansıtma fırsatı bulacaklar.

• Brisa, Aksaray Üniversitesi iş birliği ile start-up'larla bir araya gelecek, ilham konuşmaları, mentorluk gibi alanlarda destek sunacak. • Öğrencilerin ve girişimcilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri fikir maratonları ve yarışmalar düzenleyecek. • Girişimciler bu merkezi Kuluçka Merkezi olarak kullanabilecek. Özellikle hareketin devamlılığına yönelik mobilite, sürdürülebilirlik alanlarında girişimcilerle ortak çalışma ve iş birliği fırsatları oluşturacak.