Teknolojinin iş hayatındaki süreçleri değiştirmesi, kurumsal şirketleri her geçen gün girişimcilik ekosistemine daha fazla yönlendiriyor.

Sabancı Grup şirketlerinden Brisa da, son yıllarda girişimciler ile birlikte çalışan ve proje ortaklığı yapan kurumlar arasında yer alıyor. Bridgestone ve Lassa marka lastikleri Türkiye'de üreten şirketin CIO'su (Chief Information Officer) Tekin Gülşen, Brisa'nın girişimciliğe bakışı ve gelecek hedeflerine yönelik Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Hem kurum içi hem kurum dışı start-up iş birlikleriyle, tedarikten üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar farklı alanlarda yenilikleri hayata geçirmek için uygun ortamlar oluşturduklarını belirterek sözlerine başlayan Gülşen, 2020 yılının özellikle girişimler ile birebir çalışmalara odaklandıkları bir yıl olduğunu kaydetti. Gülşen, 2020-2021 yılı için odak alanlarını mobilitenin geleceği, akıllı fabrika ve müşteri deneyimleri olarak belirlediklerini anlattı.

Yaptıkları işbirlikleri ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunduklarını vurgulayan Tekin Gülşen, "Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz 'Yolculuğun Öncüleri' açık inovasyon programımızla, inovasyon deneyimimizi ve kaynaklarımızı girişimcilere sunuyoruz. Bu sayede endüstri 4.0, bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi, dijitalleşen müşteri deneyimi ve elektrifikasyon gibi trendler kapsamında girişimcileri dijital çözümler yaratmaya teşvik ediyoruz. Programda şimdiye dek 90’a yakın girişimciyle bir araya geldik" dedi.

2020 yılında COVID-19 nedeniyle programa ara verdiklerini kaydeden Gülşen, "2020 yılı özellikle start-up’larla birebir çalışmalara odaklandığımız bir yıl oldu diyebilirim. 2021 yılında online da olsa programı düzenleyeceğiz" diye konuştu.

YATIRIM YOK İŞBİRLİĞİ VAR

Gülşen, girişimlere yönelik destekleri ile ilgili de çeşitli bilgiler paylaştı. Kendi deneyimlerini girişimcilere aktardıklarını belirten Gülşen, "Girişimcilere veri bilimi, mühendislik, iş geliştirme ve müşteri deneyimi konularında uzman 5 kişilik ekibimizle destek veriyoruz. Sunduğumuz faydaları, projenin içeriğine göre ortak iş birliği fırsatları, teknik ve iş geliştirme alanlarında mentörlük, maddi kaynak sağlama, Brisa Akademi ve diğer inkübasyon merkezleri ile birlikte girişimcilere yönelik eğitimler, ürünlerini geliştirmelerine destekler şeklinde sıralayabiliriz" dedi.

Brisa olarak girişimlere yatırım yapmadıklarının altını çizen Gülşen, birlikte çalıştıkları girişimlerin yurtdışına açılma potansiyeli olduğundan bahsetti.

Gülşen, "Girişimciler ile geliştirdiğimiz bazı teknolojileri ve yaptığımız çalışmaları ortağımız Bridgestone ile de paylaşıyoruz. Bu yeni teknolojilerin tüm ülkelerdeki fabrikalarda kullanıma geçmesi durumunda yerli girişimciler için de dünyaya açılma ve büyüme fırsatı olacaktır" dedi.

'FARK YARATACAK TEKNOLOJİLER SUNACAĞIZ'

Tekin Gülşen, lastik teknolojilerine yönelik yerli girişimler ile yaptıklarını işbirlikleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den iki yerli girişim ile yeni çözümler üzerinde çalıştıklarının bilgisini paylaşan Gülşen, "Bu çözümlerin ticarileşmesi sonrasında sektörde fark yaratacak teknolojiler sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca mobilite alanında çalışan çok güçlü teknolojileri olan birçok yerli girişimcimiz var. Üretim prosesinden müşteri deneyiminin her adımını dijitalleştirecek teknolojiler sağlayan veya elektrikli araçlara yeni nesil şarj hizmeti sağlayan girişimcilerimiz var. Kendileri ile yapmakta olduğumuz iş birlikleri oldukça olumlu gidiyor ve yurtdışında birçok firmaya da değer katacaklarına inancımız var" diye konuştu.

YENİ PROGRAM YOLDA

Brisa CIO'su Tekin Gülşen, lastik geliştirme sürecinde kalite ve verimliliğin artırılması, Lastik Basınç İzleme Sistemleri ve telematik yazılımları, filolara yönelik dijital hizmetler, depolarda sensör ve drone teknolojilerine yönelik uygulamalar, üretimde çeşitli önden tahmin modelleri gibi alanlarda da girişimler ile birlikte çalıştıklarının devam ettiğinin bilgisini vererek, önümüzdeki dönemde yeni bir eğitim programı başlatacaklarını açıkladı.

Yeni programı, Viveka İnkübasyon Merkezi işbirliği ile hazırladıklarını kaydeden Gülşen, "Projemizle, Brisa Akademi eğitim yetkinliğimizi ve inovasyon ekiplerimizin start-up’larla yaptıkları iş birliklerinden edindikleri deneyimi ekosistemdeki start-up’lara aktarmayı hedefliyoruz" dedi.