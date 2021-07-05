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Brisa, elektrikli araçlar için ulusal çapta şarj çözümleri sunan Eşarj ile bir iş birliği gerçekleştirerek müşterilerine lastiğin ötesinde, kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunma hedefiyle mobilite çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Tekirdağ’daki Brisa Otopratik franchise noktası Odak’a ve Adana’daki Brisa Otopratik franchise noktası Açıcı’ya eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 50 kW DC + 22 kVA AC özellikli yüksek hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajı tamamlandı.

Verilen bilgiye göre, Trabzon’daki Brisa Otopratik franchise noktası Bayramoğlu’na ise yine eşzamanlı iki araca hizmet verebilen 24 kW DC + 22 kVA AC özellikli hızlı elektrikli şarj istasyonunun montajını gerçekleştirdi.

Pazarın gelişiminde kritik öneme sahip yaygın şarj hizmeti konusunda çözüm sağlamaya yönelik güçlerini birleştiren Brisa ve Eşarj, son açılan istasyonlarla birlikte 8'inci elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Brisa CIO’su Tekin Gülşen, "Mobilite vizyonumuz çerçevesinde 2020 yılı içerisinde saha keşif ve altyapı geliştirme çalışmaları tamamlanan Otopratik franchise noktalarımızda elektrikli araç şarj istasyonlarımızı hızla devreye alıyoruz. Tekirdağ, Adana ve Trabzon Otopratik franchise noktalarımıza da elektrikli şarj istasyonlarımızın montajını tamamladık. Ağımızı hızla artırmaya devam edeceğiz" dedi.