Briketler devrildi! 2'si asker 3 kişi yaralandı

H.K. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı tırda yüklü briketler, Kilis-İslahiye kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün viraja hızlı girmesi üzerine yolun karşı şeridinde seyir halindeki M.K'nin kullandığı sivil askeri midibüsün üzerine devrildi.

AA'da yer alan habere göre, midibüsün arkasından gelen O.B. kontrolündeki 23 HZ 866 plakalı otomobil ise yola savrulan briketlere çarptı.

Kazada, midibüste bulunan 2'si asker biri sivil memur 3 kişi hafif yaralandı. Yaralı 3 kişi, ilk tedavilerinin ardından sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola savrulan briketlerin kepçeyle kaldırılması sonrasında yol ulaşıma açıldı.