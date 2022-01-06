"ÖLÜMDEN KAÇIŞIMIZ YOK!"

Bardot, kendisini olduğu yaşta hissetmediğini, sağlıklı olduğunu ve saçına ak düşmediğini de belirtti.

"Ölüm bir gün uğrayacak, yaşlılık gibi bundan kaçışımız yok." diyen Brigitte Bardot, yerinde oturmak istemediğini ve hareket etmeyi sevdiğini dile getirdi.