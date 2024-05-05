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        Haberler Spor Futbol İngiltere Brighton: 1 - Aston Villa: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brighton: 1 - Aston Villa: 0 MAÇ SONUCU

        Brighton, Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Aston Villa'yı 87. dakikada Joao Pedro'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:48
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        Brighton, Aston Villa'yı yıktı
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        Premier Lig'in 36. haftasında Brighton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Brighton, American Express Stadyumu'nda ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.

        Brighton'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Joao Pedro kaydetti.

        Aston Villa'da Nicolo Zaniolo sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.

        Brighton bu galibiyetle puanın 47'ye yükseltirken, Aston Villa ise 67 puanda kaldı.

        Brighton bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşırken, Aston Villa sahasında Liverpool'u konuk edecek.

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