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        Haberler Spor Futbol İspanya Brighton, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Brighton, Ansu Fati'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllık kiraladığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 17:03
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        Brighton, Ansu Fati'yi kiraladı
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllık kiraladığını açıkladı.

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağladı. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada Fati'nin 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

        Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 3 resmi müsabakada 47 dakika görev aldı.

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