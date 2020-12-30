Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.

Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.

Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.