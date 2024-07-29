Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel: Evimizdeki ilk maç olacağı için sabırsızlanıyorum - Futbol Haberleri

        Bright Osayi-Samuel: Evimizdeki ilk maç olacağı için sabırsızlanıyorum

        Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, yarın oynayacakları Lugano maçıyla ilgili, "Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 21:31 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Evimizdeki ilk maç için sabırsızlanıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "EVİMİZDEKİ İLK MAÇ OLACAĞI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        1 gollük avantaja sahip olarak maça çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Osayi, “Yarınki maç çok önemli. Evimizdeki ilk maç olacak ve bunun için sabırsızlanıyorum. Takımdaki herkesle ilişkim iyidir. Güzel bir grubumuz var. Djiku ve Jayden 2 yakın arkadaşım. Bu yakınlığı sahaya yansıtıp bir fark oluşturmak istiyoruz. Benim için kanat bek ya da sağ bek değişmiyor. Nasıl oynarsak oynayalım işim hem defans hem atak yapmak, çok fark olacağını düşünmüyorum. Jesus zamanında 3'lü oynamıştım. Hocamız farklı, ondan yeni şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

        "GOL VE ASİST OLARAK KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

        Mourinho'nun bazen korkutucu, aynı zamanda hoş biri olduğunu aktaran Nijeryalı futbolcu, “Onunla çalışmak büyük onur. Oyuncuların geçmişini öğrenmek istiyorum. Oyuncuya özgüvende aşılıyor. Bu sene onunla çalışırken çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Gol ve asist olarak kendimi geliştirmek istiyorum. Tadic ve İrfan gibi oyuncularla oynamayı seviyorum. Arkaya sarkma imkanım oluyor ve bu da gol ve asist ihtimalimi artıyor” şeklinde konuştu.

        "TARAFTARLARDAN DEVAMLI İSMİMİ DUYMAK BANA ÖZGÜVEN VERİYOR"

        Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren 26 yaşındaki futbolcu, “Sözleşme işleriyle babam ilgileniyor. Ben daha çok futboluma odaklanıyorum. Fenerbahçe oyuncusuyum ve bundan gurur duyuyorum. Oynadığım maç sayısı gerçekten güzel, umarım devamı gelir. Çıkan transfer haberleri beni etkilemiyor. Ben konsol oyunumu oynuyorum. Her oyuncu ulaşabileceği en iyi noktaya ulaşmak ister, şu anda en iyi hocayla çalışıyorum ve rüyama inanıyorum. Şu anda pozisyonum değişti ilk toplantıda ben kanat pozisyonunda oynuyordum. Şu an bek oynuyorum ama ben hala hayalimi gerçekleştirebileceğime inanıyorum. Taraftarlarla sokakta karşılaşıyorum, onların tutkusunu çok seviyorum. Onlardan devamlı ismimi duymak bana özgüven veriyor. Onlara bu sevginin karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Ciğerlerimiz yanıyor!
        Ciğerlerimiz yanıyor!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çocuk her yerde çocuk
        Çocuk her yerde çocuk
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Meteoroloji'den 'çöl sıcakları' açıklaması!
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Habertürk Anasayfa