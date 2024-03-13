Bright Osayi-Samuel'e İngiltere'den teklif!
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki Bright Osayi-Samuel'e İngiltere Championship ekiplerinden Leed United talip oldu. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel son 2 sezondur gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşine taktı.
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Sarı-Lacivertlilerle sözleşmesi 2025'te bitecek olan Bright Osayi-Samuel için İngiltere'den transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor.
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Ada medyası, Leeds United'ın Nijeryalı oyuncuyu yeniden transfer listesine eklediğini belirtti.
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- 47 MİLYON POUNDLUK TEKLİF
Haberde; Leeds'in 26 yaşındaki oyuncu için 7 milyon poundluk bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı vurgulandı.
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Leeds United bu sezon Championship'te zirvenin 3 puan gerisinde 79 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor.
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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 128 maça çıktı.
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27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 11 asist üreterek skora etki etti.
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Bright Osayi-Samuel bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 3 gol atıp 4 de asist yaptı.