Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya BRICS genişliyor: 6 ülke üyeliğe davet edildi

        6 ülke BRICS üyeliğine davet edildi

        Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa; Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ülke BRICS üyeliğine davet edildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güney Afrika Cumhuriyeti; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyetinin üyesi olduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.

        Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyordu.

        Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa; Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #BRICS
        #dünya
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Çanakkale güne böyle uyandı!
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem!
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        "Mucize adam harikalar yaratıyor"
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        'Köpek' davası 8 yıl sonra düştü
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Kredi kartı harcamalarında yüzde 149'luk artış
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        Putin'in 'ihanet' açıklaması yeniden gündem oldu
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Şenol Güneş kararını verdi!
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Fenerbahçe transferi duyurdu!
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasasına kolaylık geliyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Putin askerlere seslendi: Gurur duyuyorum
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Buruk açıkladı: "Teklifler var"
        Habertürk Anasayfa