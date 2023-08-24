6 ülke BRICS üyeliğine davet edildi
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa; Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.
Güney Afrika Cumhuriyeti; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyetinin üyesi olduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesine ev sahipliği yapıyor.
Zirve, BRICS'e başvuru yapan 22 ülkenin üyeliğe kabulünün değerlendirilmesi ve ortak para birimine geçiş konularının tartışılması açısından kritik önem taşıyordu.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa; Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.