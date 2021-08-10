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Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz! - Magazin haberleri

Brian May'den aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'a: Üzgünüm ama delisiniz!

Queen'in gitaristi Brian May, aşı karşıtı meslektaşı Eric Clapton'ı eleştirdi. May, konuyla ilgili, "Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var. Genel olarak çok güvenilirler ve siz aşı karşıtları; üzgünüm ama delisiniz." ifadelerini kullandı

10.08.2021 - 14:06 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Queen'in gitaristi Brian May, aşı olmayan ve aşıyı zorunlu tutan mekanlarda performans sergilemeyeceğine dair sözler sarf eden Eric Clapton hakkında konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan May, "Eric Clapton’ı seviyorum, o benim kahramanım ama birçok yönden benden çok farklı görüşleri var." dedi.

  • "ÜZGÜNÜM AMA DELİSİNİZ"

    "Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var." diyen Brian May, "Genel olarak çok güvenilirler ve siz aşı karşıtları; üzgünüm ama delisiniz." şeklinde konuştu.

  • "ÇOK GEÇ HAREKETE GEÇTİ"

    The Independent'a konuşan müzisyen, ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı pandemi sırasında aldığı kararlardan dolayı eleştirmeyi de ihmal etmedi. 74 yaşındaki Brian, "Her konuda çok az şey yaptı ve çok geç harekete geçti. Yüzlerce kişi, hatta binlerce insan kötü tavsiyeleri yüzünden öldü." dedi.

  • "AŞI OLMAYANLARLA GÖRÜŞMÜYORUM" DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde aşı konusuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu Jennifer Aniston da, "Hala aşı karşıtı olan büyük bir grup var. Ya da bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici." ifadelerini kullanmıştı.

    Aniston, "Her hafta görüştüğüm bazı insanlarla, aşıyı reddettikleri ya da aşı olup olmadıklarını açıklamadıkları için görüşmeyi kestim." demişti.

  • "AŞILI OLSAM BİLE BANA BULAŞTIRABİLİRSİNİZ"

    Oyuncu, bu çıklamasının ardından gelen eleştirilere yanıt vermişti. Aniston, neden aşısız arkadaşlarıyla görüşmekten endişe duyduğunu merak eden bir takipçisinin sorusunu da cevaplamıştı.

    Takipçisinin, "Eğer kendisi aşılıysa koruması yok mu? Neden etrafındaki aşılanmamış insanları dert ediyor ki?" yorumunda bulunması üzerine 52 yaşındaki oyuncu, "Eğer sizde varyant varsa aşılı olsam bile bana bulaştırabilirsiniz." demişti.

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