"AŞI OLMAYANLARLA GÖRÜŞMÜYORUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde aşı konusuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu Jennifer Aniston da, "Hala aşı karşıtı olan büyük bir grup var. Ya da bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici." ifadelerini kullanmıştı.

Aniston, "Her hafta görüştüğüm bazı insanlarla, aşıyı reddettikleri ya da aşı olup olmadıklarını açıklamadıkları için görüşmeyi kestim." demişti.