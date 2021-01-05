"GARİP DAVRANMAYA BAŞLADI"



Aldıkları ayrılık kararı ile ilgili açıklamalarda bulunan Green, şunları söylemişti:



Megan 2019'daki Cadılar Bayramı döneminde film çekimindeydi. 5 hafta sonra döndüğünde, garip davranmaya başladı. Evlilik içindeki yakınlığı yeniden kuramadık.

Devam eden üç hafta boyunca aramızdaki bağın koptuğunu hissettim. Üç hafta bekledikten sonra ona mesaj attım; 'Evliliğimiz için endişelenmem gerekiyor mu?' diye. 'Sonra konuşuruz' yanıtını verdi. Bu iyi bir haber değildi.