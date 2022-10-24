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Brezilya’da aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro’nun müttefiklerinden birisi olan Roberto Jefferson, kendisini tutuklamak için evine gelen polislere el bombası attı.

Pazar günü Rio de Janeiro’da yaşanan olayda iki polis memuru yaralandı.

Jefferson hakkında daha önce Başyargıç Carmen Lucia'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmıştı. Jefferson, halihazırda başyargıcı tehdit ettiği için ev hapsinde tutuluyordu.

Bolsonaro ise polise ateş açan kimselerin tutuklanması gerektiğini söyleyerek olaya tepki gösterdi.

Hastaneye kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

PTB partisinin eski lideri olan 69 yaşındaki Jefferson, el bombası fırlatmasının yanı sıra tüfekle de polislerin üzerine birkaç el ateş açtı, bunun sonucunda polis arabasının ön camı parçalandı.

Yüksek Mahkeme, siyasetçinin ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar vermişti.

Ülkede Pazar günü devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleştirilecek. Bolsonaro ile solcu Luiz Inacio Lula da Silva yarıştığı seçim öncesinde siyasi gerilim artıyor.

Anket sonuçlarına göre Lula, ikinci turdan önde görünüyor.