Brezilyalı futbolcular yardım istedi

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'de top koşturan Brezilyalı futbolcular, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından ülkeden ayrılmak için yardım talep etti.

Shakhtar Donetsk'in 13 Brezilyalo futbolcusu ve Dinamo Kiev'in santrforu Vitinho ve aileleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kaldıkları otelde bir araya geldi. Shakhtar'ın futbolcusu Marlon Santos sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Dinamo ve Shakhtarlı oyuncular olarak burada ailelerimizle birlikte otelde kaldık. Şehirdeki koşulların yetersizliği, sınırların ve hava sahasının da kapalı olması nedeniyle sizden yardım istiyoruz" diyerek Brezilya hükümetine çağrıda bulundu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizden ötürü ertelenen Ukrayna liginde 35 Brezilyalı futbolcu top koşturuyor.