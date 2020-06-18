Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'deki geleceğini "çok zor" görüyor

La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sponsoru Santander bankasının gazetecilere düzenlediği video konferansta AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Ronaldo, Villarreal'den kiralık olarak iki sezondur Valladolid takımında oynayan milli futbolcu Enes Ünal'ı övdü.
Ronaldo, "İnşallah Enes bir yıl daha kadromuzda olur ama ben bu olasılığı çok zor görüyorum. Bizim için çok önemli bir futbolcu ama şimdi kendi takımına (Villarreal) dönmek zorunda. Biz elbette ona sahip olmak isteriz ama bu bize bağlı değil. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Enes'i kadromuzda tutmak ve gollerine bizde devam etmesini sağlamak için büyük bir çaba harcayacağız." diye konuştu.
Villarreal kulübüyle Haziran 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi olan 23 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, kiralık olarak oynadığı Valladolid ile olan sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesinden dolayı Villarreal'e geri dönecek.
Enes ile Türk kulüplerinin de arasında olduğu çok sayıda kulübün ilgilendiği biliniyor.
Diğer yandan futbol dünyasının efsane isimlerinden biri olan Brezilyalı Ronaldo, kendisine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları, "Pele, Diego Armando Maradona, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo" şeklinde sıraladı.
Paris Saint Germain'de forma giyen Fransız forvet Kylian Mbappe'nin futbolunu, oynadığı dönemde kendi futboluna çok benzettiğini kaydeden Ronaldo, "Futbolumu, günümüzde bana en çok hatırlatan isim Mbappe. Son vuruşları, topla oynama şekli, fizik gücü bana çok benziyor." şeklinde görüş belirtti.
Ronaldo, Real Madrid'de olsa transfer etmek isteyeceği ilk futbolcunun Mbappe olacağını söyledi.
Koronavirüsten dolayı 8'li final formatıyla Lizbon'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki değişikliği de değerlendiren Ronaldo, "Benim futbolcu olarak en büyük başarılarım bu formatta oldu. Ben çok zevkli final maçları izleyeceğimizi sanıyorum. Tek maç olması, takımları daha fazla risk almaya itecektir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!