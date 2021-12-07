Brezilya’da iki bebeğe yanlışlıkla Covid-19 aşısı yapıldı

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Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde 2 ve 4 aylık olan iki bebeğe yanlışlıkla Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı yapıldı. Hastanede gözetim altına alınan bebeklerde, ateş ve kusma semptomlarının görüldüğü belirtildi.

2 aylık kız bebek ile 4 aylık erkek bebeğe, içerisinde Hepatit B aşısının da bulunduğu ve ülkede beşli karma aşı olarak uygulanan pentavalente aşısı yerine yanlışlıkla Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı yapıldı.

Aşıların ardından ateş ve kusma gibi semptomlar görülen bebeklerin hastanede gözetim altına alındığı belirtildi.

Bebeklerin iki gün boyunca hastanede gözetim altında tutulacağını, sonra da iki hafta süresince evde kontrol edileceklerini belirten hastane yetkilileri, her iki bebeğin de durumunun iyi olduğunu açıkladı.