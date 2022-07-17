Brezilya'ya ait gemi, Aliağa'da tekrar denetlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Brezilya donanmasına ait "NAe Sao Paulo" isimli savaş gemisinin Aliağa'da söküm işlemi için izin talebi sonrası kamuoyundakine benzer kaygıların duyulması üzerine bir kez yapılması gereken kontrollerin, bu alanda uluslararası yeterliliğe sahip uzmanlar tarafından, uluslararası kriterlere uygun biçimde tekrar tekrar yapıldığı ve Basel Sözleşmesi uyarınca gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmediği öğrenildi.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sökümünün teknik olarak dünyada sadece Türkiye ve Hindistan'da mümkün olduğu öğrenilen gemiyle ilgili işi Türk firma devraldı ve işlem için Aliağa tesisleri seçildi.
TEHLİKELİ DURUM OLURSA GERİ GÖNDERİLECEK
Tehlikeli atıkların sınırlar ötesi taşınması ve bertaraf edilmesinin kontrolüne ilişkin Basel Sözleşmesi uyarınca yapılan denetimler sonucunda gemide tehlikeli, riskli herhangi bir durum tespit edilmedi.
Avrupa Birliği Gemi Geri Dönüşüm Tüzüğü kapsamında uygun bulunan ve AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesinde de yer alan gemi, "Bildirim formu, sörvey raporu, tehlikeli madde envanteri, radyasyon analiz belgesi, gemi söküm planı, gas free işleminin yapıldığına dair belge, Nükleer Düzenleme Kurumunun geminin sökülmek üzere ülkeye getirilmesinde radyolojik açıdan sakınca olmadığına dair resmi yazı" gibi tüm yükümlülükleri yerine getirdi ve tesise kabul edilmeme seçeneği ortadan kalkarak, tesise kabul edildi.
Geminin Türk kara sularında mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetiminden geçirileceği, tehlikeli bir durum ve risk söz konusu olursa hiç tereddütsüz geri gönderileceği öğrenildi.
Uygun bulunması halinde mevzuata ve yasal düzenlemelere uygun bir teknikle, uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlarca geminin söküm işlemi titizlikle gerçekleştirilecek.
Bakanlık yetkilileri, daha önce olduğu gibi bu konuda da halk sağlığını tehlikeye atacak bir duruma izin vermeyeceklerini vurguladı.
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