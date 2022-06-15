Brezilya Türkiye kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği maçla ilgili ayrıntılar...

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brezilya Türkiye voleybol maçı 16 Haziran Perşmeb günü saat 03:00'da başlayacak.

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

BREZİLYA TÜRKİYE CANLI YAYIN (03.00)