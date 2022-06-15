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Haberler Voleybol

Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda?

2022 Voleybol Miletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 5. maçında bu gece Brezilya karşısında galibiyet arıyor. İlk 4 maçında 3 galibiyet alarak turnuvaya müthiş bir başlangıç yapan millilerimiz, bugün de kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Peki, merakla beklenen Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15.06.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Brezilya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Brezilya Türkiye maçı hangi kanalda?

Brezilya Türkiye kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği maçla ilgili ayrıntılar...

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brezilya Türkiye voleybol maçı 16 Haziran Perşmeb günü saat 03:00'da başlayacak.

BREZİLYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

BREZİLYA TÜRKİYE CANLI YAYIN (03.00)

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