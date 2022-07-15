Brezilya Sırbistan maçı için geri sayım başlamış durumda. Voleybolseverlerin büyük bir merakla beklediği Milletler Ligi yarı final mücadelesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Brezilya Sırbistan Milletler Ligi yarı maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 15:00'de oynanacak.

BREZİLYA SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Sırbistan Milletler Ligi yarı maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

MİLLETLER LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol takımımız, İtalya'yı mağlup etmesi durumunda finalde Sırbistan-Brezilya maçının galibiyle 17 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.