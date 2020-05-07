Brezilya Sağlık Bakanı'ndan "sokağa çıkma yasağına gerek duyulacağı" vurgusu

Ülkenin aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda anlaşamadığı için geçen ay görevden aldığı Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'nın yerine gelen Teich, basına yaptığı açıklamada, virüsün kontrol altına alınması için ülkenin bazı yerlerinde sokağa çıkma yasağına gerek duyulacağını kaydetti.
Teich, sokağa çıkma yasağının, vaka sayısının yüksek ve hastanelerin kapasitesinin zorlandığı yerler için önemli olacağını vurguladı ancak belirli bir şehir ya da eyalet adı vermedi.
- 8 bin 588 kişi öldü
Brezilya'da bugüne kadar toplam 126 bin 611 kişide Kovid-19 rastlanırken, virüs nedeniyle 8 bin 588 kişi hayatını kaybetti.
Salgını küçümseyen ve Kovid-19 tedavisinde henüz onaylanmamış ilaçların kullanılmasını tavsiye eden Bolsonaro'nun, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgına karşı uyarılarının göz önüne alınmasını savunan eski Sağlık Bakanı Mandetta ile son zamanlarda anlaşamadığı biliniyordu.
- Sao Luis, sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilk büyük şehir olmuştu
Bolsonaro, Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelendirmiş ve sosyal izolasyonun önerildiği dönemde sokağa çıkarak destekçileriyle bir araya gelmişti.
Kamuya açık yerlerde maskesiz dolaşmayı sürdürerek destekçileriyle el sıkışarak Kovid-19 salgınını küçümser bir tavır sergileyen Bolsonaro'nun, Brezilyalı vali ve belediye başkanlarının virüsü kontrol altına almak için uyguladığı önlemleri eleştirmesi tepki toplamıştı.
Buna karşın ülkedeki mahkemeler, vali ve belediye başkanlarının tecrit önlemleri alma yetkisi bulunduğuna karar vermiş, Bolsonaro'nun dini toplantılara izin veren kararnamesini iptal etmişti.
Maranhao eyaletinin başkenti Sao Luis, önceki gün, ülkede Kovid-19'un yayılmasını engellemek için "sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilk büyük şehir" olmuştu.
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