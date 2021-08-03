Brezilya penaltılarla finalde

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona erdi.

Seri penaltı atışlarında rakibine 4-1'lik üstünlük kuran Brezilya, ilk finalist oldu.

Brezilya'nın finaldeki rakibi Japonya-İspanya maçının galibi olacak.