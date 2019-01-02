02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.
Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.
BBC'nin haberine göre, Brasilia Katedrali'nden Kongre binasına eşiyle üstü açık Rolls Royce marka araçla gelen ve yemin töreni için toplanan destekçilerini selamlayan Jair Bolsonaro'nun aracına atlı muhafızlar ve arabanın yanında koşan sivil kıyafetli korumaları eşlik etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı yemin töreninde, ABD'yi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa da törene katılan yabancı konuklar arasında yer aldı.
Bolsonaro, törende yaptığı konuşmada, ülkede büyük değişiklikler yapma vaadinde bulunarak, tüm parlamento üyelerini yolsuzluk ve suçla mücadelede yardıma çağırdı.
Brezilya'yı yolsuzluk, suç ve ekonominin kötü yönetiminden kurtaracak "ulusal pakt" istediğini dile getiren ve ülkeyi "ideolojiden" arındırma taahhüdünde bulunan Jair Bolsonaro, "ayrımcılık ve bölünmenin olmadığı bir toplum inşa etme" sözü verdi.
Tören, yoğun güvenlik önlemeleri altında gerçekleşti.
TRUMP'TAN TEBRİK MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın yeni devlet başkanını tebrik etti.
Trump paylaşımında, "Harika bir göreve başlama konuşması yapan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya tebrikler. ABD seninle." ifadesine yer verdi.
Trump'ın twitine şahsi Twitter hesabından yanıt veren Bolsonaro da "Sevgili Bay Başkan Donald Trump, cesaret veren sözlerinizden gerçekten memnuniyet duydum. Birlikte, Tanrı'nın yardımıyla halkımıza refah ve kalkınma getireceğiz." ifadesini kullandı.
BOLSONARO SERT SÖYLEMLERİYLE ÖNE ÇIKTI
İşçi Partisi, Jair Bolsonaro'nun kazandığı seçimin öncesinde aday olarak hapisteki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı göstermiş ancak Seçim Komisyonu, "yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından hüküm giyen eski siyasetçinin aday olmasına izin vermemişti.
Brezilya'da 7 Ekim'de ilk turu, 28 Ekim'de ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimini, Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı, aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazanmıştı. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçimlerde öne çıkarmıştı.
Jair Bolsonaro'nun Brezilya'da 1964-1985 yılları arasındaki askeri rejimi övmesi, eşcinseller, kadınlar ve siyahiler hakkındaki sert açıklamaları tepkilere neden olmuştu.
Yeni devlet başkanı, ülkede güvenliğin sağlanması adına bireysel silahlanma önündeki engelleri azaltmak istediğini ve "tüm dürüst vatandaşların evlerinde silah bulundurmak istemeleri halinde, belli kriterlere bağlı olarak bunu yapabileceklerini" söylemişti.
BREZİLYA'NIN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMA SİNYALİ
Bolsonaro, göreve geldikten sonra Brezilya'nın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.
Jair Bolsonaro, İsrail'in "Israel Hayom" gazetesine verdiği demeçte, "İsrail bağımsız bir devlet. Eğer başkentiniz konusunda bir karar verirseniz, biz de buna göre hareket ederiz. Kampanyam sırasında devlet başkanı seçildiğimde bunu yapıp yapmayacağım sorulduğunda 'evet' demiştim." ifadesini kullanmıştı.
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