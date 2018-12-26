Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'nın hakaretine uğrayan milletvekili Maria do Rosario: Tecavüzü özendiren bir adam devlet başkanımız oluyor

26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya'da 1 Ocak'ta göreve başlayacak yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2003'te bir meclis oturumundan sonra "Sana asla tecavüz etmezdim çünkü layık değilsin" dediği Kongre üyesi Maria do Rosario "Tecavüzü özendiren bir adam şimdi devlet başkanımız oluyor" dedi.
İşçi Partisi milletvekili Do Rosario 15 yıl önce Bolsonaro'yla arasında geçen diyaloğu Guardian gazetesine anlattı.
Do Rosario mecliste, cezai ehliyet yaşının düşürülmesini savunan Bolsonaro'nun yanına giderek "Bayım siz şiddeti özendiriyorsunuz" dedi.
"Şimdi de tecavüzcü mü oldum?" diyen Bolsanoro 'Evet" yanıtını alınca Rosemario'yu göğsünden iterek "Sana asla tecavüz etmezdim. Çünkü buna layık değilsin. Bana tecavüzcü dedin. Ahlaksız alçak" diye bağırdı.
Bolsonaro 2014'te bu sözlerini iki kez tekrarladı ve "Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi" dedi. Do Rosario, bunun üzerine dava açtığını, 3 bin dolar tazminat kazanmasına rağmen Bolsonaro'nun parayı hala ödemediğini söyledi.
İnsan hakları konusunda birçok yasaya öncülük etmesine rağmen, kamuoyunda Bolsonaro'yla yaşadığı bu olayla hatırlanmasından rahatsız olduğunu söyleyen Do Rosario, Bolsonaro'nun yönetiminde bu söylemin güç kazanacağını ve kadına yönelik şiddetin daha da artacağını savundu.
Resmi verilere göre Brezilya'da her 7.2 saniyede bir kadın fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ülkede her gün ortalama 606 ev içi şiddet ve 164 tecavüz vakası yaşanıyor.
Yakın bir zaman önce yapılan bir araştırmaya katılanların yüzde 58'i "Kadınlar nasıl davranacaklarını bilse, daha az tecavüz olurdu" ifadesine onayladığını söyledi.
Yüksek Mahkeme, Bolsonaro hakkında Nisan'da kadınlar, eşcinseller, Afrika kökenli Brezilyalılar ve yerlilere hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davayı ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini söyleyerek düşürmüştü.
Do Rosario, "Söylediklerini herkes bilmesine rağmen insanlar gidip ona oy verdi. Hepsi değil ama ona oy veren bazı erkekler, gerçekten hangi kadına tecavüz edilip edilemeyeceğini seçebilmeleri gerektiğine inanıyor" diye konuştu.
Bolsonaro 2013'te tecavüz kurbanlarının kürtaj hakkının kaldırılmasına yönelik yasa teklifine öncülük eden milletvekilleri arasında yer almıştı.
Jair Bolsonaro'nun kadın aile ve insan haklarından sorumlu bakanlığa önerdiği evanjelist kadın pastör Damares Alves, "Kürtajsız bir Brezilya istediğini" söylüyor.
Geçmişte ABD Başkanı Trump'a hayranlığını ifade eden Bolsonaro, 1964-85 yılları arasındaki dikta yönetiminin en büyük hatasının "solcuları öldürmek yerine işkence yapmak" olduğunu söylemişti.
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