Brezilya'nın Ceara eyaletinde polis greve gitti, 5 günde 147 cinayet işlendi

25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde ücretlerine zam isteyen askeri polislerin greve başlamasından sonraki beş gün içinde 147 cinayet işlendi. Eyalete askeri birlikler sevk edilmesine karşın cinayet oranının bu süre içinde beş katına çıktığı açıklandı.
Şiddetin aniden tırmanması nedeniyle bazı kentlerde her yaz düzenlenen karnavallar iptal edildi.
Polis grevi 19 Şubat'ta başlamıştı. Brezilya yasalarına göre polis memurlarının grev hakkı yok. Ceara'da bir mahkeme, yasağa meydan okuyan polis memurlarının hapis cezasına çarptırılmasına izin veren bir karar almıştı.
Son birkaç gün içinde, greve katılan 200'den fazla polis memurunun açığa alındığı belirtiliyor.
Pazartesi günü Savunma Bakanı Fernando Azevedo e Silva ve Adalet Bakanı Sergio Moro, ordunun krize müdahalesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere eyaletin başkenti Fortaleza'yı ziyaret etti. Moro, "Durum artık kontrol altında" dedi.
Geçen hafta Ceara'ya bağlı Sobral'da grev yapan polis memurlarının üzerine iş makinesi süren senatör Cid Gomes plastik mermilerle vurulmuştu. Vücuduna iki mermi isabet eden 56 yaşındaki senatörün durumunun kritik olmadığı açıklandı.
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