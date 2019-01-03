Brezilya'nın aşırı sağcı yeni lideri Bolsonaro yemin töreninde konuştu: Sosyalizmden kurtulacağız

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Brezilya'nın aşırı sağcı yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yemin töreninde yaptığı konuşmada, ülkesini "sosyalizmden, ahlaki olarak ters değerlerden ve siyaseten doğruculuktan kurtaracağını" söyledi.
Başkent Brasilia'da gerçekleşen yemin töreni etkinliklerine 100 binden fazla insan katıldı. Törenin yapılacağı alana üstü açık bir Rolls Royce ile gelen Bolsonaro yol boyunca halkı selamladı.
Kongre'deki konuşmasında ise ülkeyi "yeniden yapılandırma" fırsatına dikkat çekerek sözlerini şöyle açtı:
"Biz insanları yeniden birleştireceğiz, aile kurumunu kurtaracağız, dinlere saygılı olacağız. Dini geleneğimizi savunurken ve (geleneksel) değerlerimizi koruma altına alırken, cinsiyet eksenli ideolojiyle de savaşacağız"
Jair Bolsonaro konuşmasında, sol siyaset yapan İşçi Partisi'ni de hedef aldı ve Brezilya'nın, suç ve yolsuzluk gibi sıkıntılarının kaynağı olarak bu partiyi gösterdi.
"Sorumsuzluk bizi tarihimizdeki en büyük etik, ahlaki ve ekonomik kriz içine soktu" diyen Bolsonaro konuşmasının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, kutlama mesajını Twitter'dan paylaştı.
Bolsonaro'nun "harika bir yemin konuşması" yaptığını söyleyen Trump, "ABD seninle birlikte" mesajını paylaştı.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1080164786330132480
Jair Bolsonaro ise bu kutlama mesajına yine Twitter'dan yanıt verdi ve "Cesaretlendirici sözleriniz için teşekkürler Sayın Başkan. Birlikte, Tanrı'nın da koruması ile, insanlarımıza gelişme ve rehaf getireceğiz" dedi.
Eski bir yüzbaşı olan 63 yaşındaki Bolsonaro, 28 Ekim'deki devlet başkanlığı seçimini solcu İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad karşısında açık arayla kazanmıştı.
Ülkede yolsuzluğu bitirme ve suç oranını düşürme vaadiyle oy toplayan Bolsonaro, hem seçim kampanyası döneminde hem de siyasi kariyeri boyunca yaptığı açıklamalarla tartışmaların odağında olan bir isim.
Bolsonaro, siyasete yaklaşımı, Twitter'ı oldukça aktif kullanıyor olması ve savunduğu politikalar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da benzetiliyor ve 'Tropiklerin Trump'ı' olarak da anılıyor.
Kendisini Brezilya'da sokakları yeniden güvenli hale getirecek Başkan adayı olarak tanımlayan Bolsonaro, ülkede güvenliği sağlamak için bireysel silahlanma önündeki engelleri azaltıcı adımlar atacağını da vaat etmişti.
Yemin konuşmasında da bu konuya değinen Bolsonaro, "İyi vatandaşlar, kendilerini koruyacak önlemleri hak ediyor" dedi.
Yemin törenine katılmak isteyenler üç ayrı arama noktasında geçerek alana girebildi.
Yemin törenine katılan yabancı konuklar arasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebela de Sousa da vardı.
AB ülkelerinden törene katılan tek lider ise Macar Başbakanı Viktor Orban oldu.
Bolsonaro, Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın solcu liderlerini törene davet etmedi.
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