2022 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden Brezilya, dev turnuva öncesi kadrosunu açıkladı.

26 kişilik listede, 39 yaşındaki Dani Alves'in yanı sıra Galatasaray'ın eski futbolcularından Alex Telles de yer aldı.

Liverpool forması giyen Roberto Firmino'nun ise kadroda yer almaması dikkat çekti.

İşte Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu: