Brezilya'nın 111 yıllık efsane kulübü Santos küme düştü!

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1912 yılında kurulan ve Pele, Neymar, Rodrygo gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Santos, Brezilya'nın en üst ligi olan Serie A'ya veda etti.

Ligin 38. ve son haftasında sahasında konuk ettiği Fortaleza'yı 2-1 mağlup olan Brezilya devi, 43 puanda kaldı. Santos, 44 puanlı Bahia'nın ardında 17. sıra kalınca Serie B'ye düştü.

KÜME DÜŞMEYEN 3 TAKIMDAN BİRİYDİ

Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.

Böylece bu ünvana sahip sadece Sao Paulo ve Flamengo takımları kalmış oldu.

OLAYLAR ÇIKTI

Santos'un tarihinde ilk kez küme düşmesinin ardından Brezilyalı taraftarlar büyük olaylara neden oldu.

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CENAS DE SELVAGERIA NA CIDADE DE SANTOS! 😳 Vários carros foram incendiados após o Santos ser rebaixado pela primeira vez para a Série B! #Brasileirão2023 pic.twitter.com/4Z7UsnWNIy — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 7, 2023

Stat çevresinde bir çok taşkınlık olayı yaşanırken, bazı otobüs ve araçlar da ateşe verildi. Ayrıca Santos futbolcusu Mendoza'nın aracının da kundaklandığı gelen haberler arasında.

ŞAMPİYON PALMEIRAS

Öte yandan Brezilya Serie A'da mutlu sona ulaşan takım ise Palmeiras oldu.

🗣️ 𝗡𝗘𝗩𝗘𝗥! 𝗚𝗜𝗩𝗘! 𝗨𝗣! ☝️🐷



O Palmeiras não esmorece. O Palmeiras não se entrega. O PALMEIRAS RESISTE! O PALMEIRAS VENCE! PELA 12ª VEZ NA HISTÓRIA, O 𝗠𝗔𝗜𝗢𝗥 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗔̃𝗢 𝗗𝗢 BRASIL CONQUISTA O BRASILEIRÃO! TODOS SOMOS DO-DE-CA! 🏆#ViradaHeroica#AvantiPalestra pic.twitter.com/Pb0x6xdy4L — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 7, 2023

Yeşil beyazlılar, ligin son haftasında deplasmanda Cruzeiro ile 1-1 berabere kalsa da, 70 puana yükseldi ve en yakın rakibi Gremio'nun 2 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Eski Fenerbahçeli Jailson'uun da forma giydiği Palmeiras'ın tek golünü, Real Madrid'e transfer olacak olan Endrick kaydetti.