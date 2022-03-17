Brezilya Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Brezilya Merkez Bankası (BCB), politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 11.75'e yükseltti. Piyasa beklentileri dahilindeki bu artırım ile faiz son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. BCB geçen ay da 150 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.

Brezilya'da enflasyon 2021 yılında yüzde 10.06 ile 5 yılın zirvesine yükseldi. Şubatta yıllık enflasyon yükselişini sürdürerek yüzde 10.5'e çıktı.

BCB artan enflasyonla mücadele için son 9 toplantıda üst üste faiz artırımına gitti. Son alınan kararın metninde Ukrayna kaynaklı arz şoklarının değerlendirildiği ve gerekirse parasal sıkılaştırmanın boyutunun buna göre ayarlanabileceği belirtildi.