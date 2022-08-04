Brezilya'da üst üste 12. faiz artırımı

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Brezilya Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(Copom), piyasa beklentilerine paralel bir şekilde politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 13.25'ten yüzde 13.75'e yükseltti.

Banka böylece üst üste 12. toplantısında da faiz artırımına gitmiş oldu. Bu süreçte politika faizi 1.175 baz puan artırıldı. Son artırımla politika faizi 5.5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Copom'dan yapılan açıklamada hem yurt dışı hem de yurt içindeki ekonomik belirsizliğin ekstra tedbirli olmayı gerektirdiği ifade edildi. 'İnatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyon' sebebiyle artırımlara devam edilebileceğinin sinyali verildi.

Haziran ayında Brezilya'da yıllık enflasyon yüzde 11.89 oldu. Merkez Bankasının yıllık enflasyon hedefi ise yüzde 3.5.