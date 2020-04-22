Brezilya, Kovid-19 ile mücadelede stadyumları hastaneye dönüştürüyor

22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kovid-19 vaka sayısının artışıyla sağlık sistemi adeta çöküşün eşiğine gelen Brezilya'da stadyumlar, geniş kapasiteli sağlık kompleksleri haline dönüştürülüyor.
Sao Paulo'daki Pacaembu Stadyumu'nda 1 Nisan'da hizmete giren 200 yataklı sahra hastanesinde çalışan Edivaldo Lopes dos Santos, bu ünlü stadyumun bu şekilde kullanılacağını hayal dahi etmediğini söyledi.
Sao Paulo Belediye Başkanı Bruno Covas da yaptığı açıklamada, stattaki sahra hastanesine Kovid-19'u görece daha hafif geçiren hastaların getirildiğini dile getirdi.
Brezilya'da salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da eyalet genelinde Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 580'e yükselirken, salgın sebebiyle 1037 kişi hayatını kaybetti.
- 2 bin 300 ek yatak
Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyumu'na inşa edilen 400 yataklı sahra hastanesinin 30 Nisan'da hizmete gireceği belirtiliyor.
Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro'da 8 sahra hastanesi inşa ediliyor.
Mayıs ortasına kadar bitirilmesi planlanan sahra hastanelerinin toplam yatak kapasitesinin 2 bin 300 olduğu ifade ediliyor.
Bahia eyaletindeki Salvador kentinde bulunan Fonte Nova Arena Stadyumu'nda inşa edilen 240 yataklı sahra hastanesi neredeyse hazır.
Fortaleza şehrindeki Presidente Vargas, Boavista'daki Flamarion Vasconcelos statları da sahra hastanesi olarak hizmet veren stadyumlar arasında yer alıyor.
Öte yandan, Sao Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Atletico Mineiro, Goias ve Atletico Paranaense futbol kulüpleri de salgınla mücadele kapsamında tesislerinin kullanılmasını teklif etti.
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 43 bin 368'e yükselirken, salgın sebebiyle 2 bin 761 kişi yaşamını yitirdi.
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