7' Vinicius Junior
STAT: Stadyum 974
HAKEM: Clement Turpin
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine karşı karşıya geliyor.
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
BREZİLYA: Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison
GÜNEY KORE: Seung-Gyu, Jin-Su, Kim Min-Jae, Woo-Young, Moon-Hwan, Young-Gwon, Hwang Inbeom, Jae-Sung, Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son
G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.
Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor.