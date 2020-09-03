Brezilya Futbol Federasyonu'ndan kadın ile erkek oyuncular arasında eşit ücret kararı

Brezilya Futbol Federasyonu, kadın ve erkek milli takımları oyuncularına eşit ücret ödeneceğini duyurdu.
Federasyon Başkanı Rogerio Caboclo, bundan sonra kadın oyuncuların erkek oyuncularla aynı ücreti alacaklarını söyledi.
Günlük ödenen ücret eşitlenirken, Olimpiyatlara katılan oyunculara verilecek para ödüllerinin de kadın ve erkek oyuncular arasında eşit seviyeye getirileceği belirtildi.
Brezilya'da kadın futbolundan sorumlu koordinatör Aline Pellegrini kararı "Bir hayalin gerçekleşmesi" olarak niteledi.
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Caboclo, 'cinsiyet ayrımcılığı olmadığını' söyledi ve Dünya Kupası'nda yarışan kadın milli oyuncuların da erkek oyuncularla eşit ücret alacağını ifade etti.
Yorumcular, Brezilya'da futbolun kalitesi ve şanı göz önünde bulundurulduğunda bu kararın dünyanın geri kalanına da güçlü bir işaret gönderdiğini söylüyor.
Bu kararla Brezilya kadın milli futbol takımının nispeten daha az tanınan oyuncuları, Neymar gibi dünya çapında yıldızlaşan isimlerle aynı ücreti almaya başlayacak.
Futbolda eşit ücret uygulamasını benimseyen diğer ülkeler arasında Avustralya, Norveç ve Yeni Zelanda da var.
Dünya Kupası'nın son sahibi olan ABD Kadın Milli Futbol Takımı, 2019 yılı Mart ayında ABD Futbol Federasyonu'nu hakkında ücret ve şartlardaki eşitsizlik iddiaları nedeniyle dava açılması talebinde bulunmuştu. Hakim davayı reddetti ama takım Mayıs ayında temyize başvurdu.
Brezilya Futbol Federasyonu, kararın kadın milli takımına ve İsveçli teknik direktörleri Pia Sundhage'e Mart ayında iletildiğini söyledi.
Yeni eşit ücret kararı gelecek yıl Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda ve bir sonraki kadın- erkek Dünya Kupası maçlarında uygulanacak.
Brezilya Erkek Milli Futbol Takımı beş defa Dünya Kupası'nın sahibi olarak rekor kırdı. Brezilya Kadın Milli Futbol takımı da 2007'de Dünya Kupası finali oynadı ve Olimpiyatlarda 2004-2008 arasında ardı ardına finale kaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!