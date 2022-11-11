20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası öncesinde milli takımlar kadrolarını açıklarken Brezilya'da Tite'nin tercihleri büyük yankı buldu. Bu sezon 29 gol atarak Copa Libertadores zaferi yaşayan Flamengo'nun forveti Gabigol ise Brezilya Milli Takımı'nda olmayan futbolcular arasındaydı. Goal'ün aktardığına göre Brezilyalı gazeteci Neto, Os Donos de Bola'ya verdiği demeçte Martinelli'nin çağrılması hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bu bir utanç, bir şaka! Utanıyorum! Dani Alves'in hikayesi yüzünden değil. Martinelli'nin hikayesi nedir ki?

"Bu bir utançtır, futbola saygısızlıktır. Bunu futbola yapmak, bulunduğun konumu hak etmediğini gösteriyor. "Martinelli'yi çağırmak, Gabigol'ü çağırmamak saygısızlıktır. Bu bizim büyük utancımızdır. Martinelli'yi çağırmak Tite'nin, Gabigol'e karşı adil olmadığını gösteriyor ve görevi bırakması gerekiyor. "Sezonda beş gol atan, burada AVM'de dolaşan adamı [Martinelli] aldı ve kim olduğunu kimse bilmiyor…

"Ve Libertadores şampiyonluğunun golünü atan, sezonda 29 gol atan Gabigol'ü almamak büyük bir rezalet... "Martinelli Avrupa futbolunda ne yaptı? Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde bile değil. Bu bir felaket!”