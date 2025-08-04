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        Haberler Dünya Brezilya: Diğer ülkelerle ekonomik bağları güçlendirerek ABD'ye bağımlılığı azalttık | Dış Haberler

        Brezilya: Diğer ülkelerle ekonomik bağları güçlendirerek ABD'ye bağımlılığı azalttık

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditlerine karşı ülkesinin Washington'a eskisi kadar bağımlı olmadığını, diğer dünya devletleriyle ekonomik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 11:16 Güncelleme: 04.08.2025 - 11:16
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        Brezilya: ABD'ye bağımlılığımızı azalttık
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        Brasil247 sitesinin haberine göre, Lula da Silva, ulusal bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump'ın, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde ülkeye uygulamakla tehdit ettiği tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Brezilya'nın birçok diğer devletle ticari ilişkiler kurduğunu belirten Lula da Silva, ülkesinin gelişmek ve kendini dünya sahnesinde konumlandırmak için ABD'ye "eskisi gibi bağımlı olmadığını" söyledi.

        Lula da Silva, siyasi meselelerin, Brezilya'ya vergi uygulamada gerekçe olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        ABD'nin ülkede darbe yaptığını unutmadığını belirten Lula da Silva, şartlar eşit olduğu takdirde diyalog kurmaya hazır olduklarını kaydetti.

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        Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

        Brezilya'daki olaylar

        Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

        Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

        Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

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