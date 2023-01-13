Brezilya Devlet Başkanı güvenlik güçlerini suçladı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yapılan baskının videolarını görmek istediğini belirten Lula, iş birliği yapan çok sayıda kişinin olduğunu kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söyledi.

Devlet Başkanlığı Sarayı içindeki Bolsonaro yanlılarına değinen Lula, sarayın Bolsonaro destekçileriyle dolu olduğunu ve bunun kariyerli kişilerle düzene alınması gerektiğini belirtti.

Lula, "Bu insanların (Bolsonaro yanlıları) Planalto Sarayı'nın kapısından içeri girmeleri sağlandı, yani birileri onların buraya giriş yapmasını kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

Lula, ordunun görevinin Anayasa tarafından tanımlandığını vurgulayarak, "Benim onlardan yapmalarını istediğim tek şey görevlerini en iyi şekilde yapmalarıdır." dedi.

Yerel basında çıkan iddialara göre, Bolsonaro destekçilerinin Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye girişinde bazı asker ve polislerin buna kasıtlı olarak seyirci kaldığı öne sürülmüştü.

Öte yandan 8 Ocak'taki Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişi sayısının 1800'e ulaştığı bildirildi.