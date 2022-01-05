Bolsonaro'nun sağlık durumu hakkında açıklama

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz günlerde bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken ameliyata gerek kalmadığı açıklandı. Sabah saatlerinde Bolsonaro ise son durumunu Twitter hesabından paylaşarak taburcu edildiğini duyurdu. Bolsonaro Twitter'daki mesajında "Taburcu ediliyorum. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Bolsonaro, geçtiğimiz aylarda da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyasında da bıçaklanmış, bağırsaklarından yaralanmasından bu yana tedavi için defalarca ameliyat geçirmişti.