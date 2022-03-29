Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

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67 yaşındaki Bolsonaro, 2018 yılında seçim kampanyası sırasında karın bölgesinden bıçaklanmıştı. Bolsonaro, bıçaklanmasından bu yana sık sık sağlık problemleri yaşamıştı.

Bolsonaro sağlık sorunları nedeniyle davetli olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin etkinliğine de katılamadı. Parti Başkanı Marcos Pereira "Eminim başkanın durumu iyi. Sadece birkaç test yapılması gerekiyor, bu nedenle katılamadı" dedi.

Yerel G1 haber sitesine göre, etkinliğe katılan First Lady Michelle Bolsonaro eşinin durumunun iyi olduğunu sadece biraz rahatsız olduğunu söyledi.

AFP Haber Ajansı ise konuya ilişkin başkanlık yetkilileriyle iletişime geçmeye çalıştıklarını ancak herhangi bir dönüş olmadığını açıkladı.