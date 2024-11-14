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        Haberler Dünya Amerika Brezilya'da Yüksek Mahkeme yakınında patlama: 1 ölü | Dış Haberler

        Brezilya'da Yüksek Mahkeme yakınında patlama: 1 ölü

        Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesinin duyulduğu ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililerden yapılan açıklamada patlamanın bir intihar saldırısı olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 06:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 06:58
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        Brezilya'da Yüksek Mahkeme yakınında patlama: 1 ölü
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        Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki STF yakınındaki bir meydanda 2 patlama sesi duyuldu ve Yüksek Mahkeme'de bulunanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi.

        AA'nın Ajans Brasil'e dayandırdığı habere göre; patlamalarda şu ana kadar 1 kişi yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Patlama seslerinin geldiği noktalara yakın olan Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre'nin bulunduğu alan ise yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, açıklamasında, Lula'nın sarayda olmadığını duyurdu.

        PATLAMA BİR İNTİHAR SALDIRISI

        Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brazilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.

        Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1'inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

        Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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