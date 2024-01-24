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        Haberler Dünya Amerika Brezilya'da yolcu teknesi battı: 8 ölü

        Brezilya'da yolcu teknesi battı: 8 ölü

        Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 07:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 07:03
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        Brezilya'da yolcu teknesi battı: 8 ölü
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        Brezilya'da Bahia Eyalete bağlı İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Todos os Santos Körfezi'nde ilerleyen yolcu teknesinin aşırı doluluk nedeniyle alabora olduğu bildirildi.

        AA'nın haberine göre; olayda 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Brezilya basınında yer alan haberlerde, yolcu teknesinde kavga çıktığı ve bu nedenle teknenin alabora olduğu iddia edilirken ölü sayısının artmasından endişe edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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